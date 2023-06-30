По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха на севере региона

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области 30 июня существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +13+18°.

1 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря: ожидается местами дождь, понижение температуры воздуха на севере области.

Сегодня, 30 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +13+18°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

30 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV-V региональные классы пожарной опасности.