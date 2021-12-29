Мурманская область. Арктика (16+)29.12.21 08:00
По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха ночью до -25-30°
Как сообщает Мурманское УГМС, 29 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается местами снег, изморозь, температура воздуха ночью -19-24° при прояснениях -25-30°, днём -12-17°.
30 декабря погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море: пройдёт снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью -12-17°, днём -6-11°.
31 декабря температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 29 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -19-24°, при прояснениях -25-30°, днём -12-17°. Гололедица.
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