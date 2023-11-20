По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха при пояснениях до -19-24°С

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определял активный циклон, смещающийся с запада Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер. Вчера циклон заполнится и сместится в Канино-Колгуевский район: ветер ослабеет, температура воздуха понизится.

Сегодня, 20 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -11-16°, при прояснениях -19-24° в течение суток. Гололедица.