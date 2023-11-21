По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха при пояснениях до -28°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит ночью -15-20°, при прояснениях -23-28°, днём -10-15, местами -17-22°.

22-23 ноября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Гренландском, Норвежском морях, а 23 ноября и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на западе области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -12-17° при прояснениях -18-25°, днём -9-15°.

Сегодня, 21 ноября, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -23-28°, днём -10-15°, местами -17-22°. Гололедица.