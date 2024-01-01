По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха при прояснениях до -23-28°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием юго-восточной периферии антициклона с центром в Баренцевом море, ожидается формирование центра антициклона на севере Скандинавии, рост атмосферного давления, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 1 января будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.