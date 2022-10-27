По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским федеральным округом России. В этот период ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы, местами осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Сегодня, 27 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2 -7° при прояснениях до -12°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.

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В следствие отрицательных температур воздуха, на реках и водоёмах области в последние дни наблюдается появление ледовых явлений в виде заберегов и шугохода. На реке Тумча наблюдается неполный ледостав.

Температура воды равна: на реках 0,0-2,0°, на горных реках в среднем 1,4°, на озёрах и водохранилищах – 1,0-5,5°.