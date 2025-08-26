По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, дожди, местами сильные
Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 августа погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с района Республики Коми в северо-западном направлении. Ожидается порывистый северный ветер, дожди, днём 26 августа местами сильные, температура воздуха в дневные часы составит +8+13º.
28 августа влияние циклона ослабеет: в отдельных районах пройдут небольшие дожди, преобладающая температура днем +9+14°.
Сегодня, 26 августа, будет облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер северный, северо-восточный умеренный, утром и днём на западе области сильный. Температура воздуха днём +8+13°.
27 августа - ветер северо-западный, северный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.
28 августа - ветер северо-западный, северный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.