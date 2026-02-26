По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 февраля на погоду в Мурманской области ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Гренландским, Баренцевым морями и Скандинавией. В этот период в нашем регионе ожидается порывистый ветер, местами снег, постепенное повышение температуры воздуха: преобладающая температура воздуха в дневные часы составит -8-13°, в отдельных районах до -18°.

Сегодня, 26 февраля, будет облачность переменная. Местами снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью слабый, утром и днём юго-восточный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях -23-28°, днём -8-13°, местами до -18°. Гололедица.

27 февраля - ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами сильный, метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -17-22°, днём -7-12°, местами -13-18°. Гололедица.

Предупреждение

25 февраля период 5-9 часов в Гренландском море отмечалось усиление южного, юго-восточного ветра 30-32 м/с, опасное волнение 8,0-10,0 метров. Опасные погодные условия сохранятся на севере Гренландского моря до 9-12 часов 26 февраля.