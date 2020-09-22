Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 сентября погоду нашего региона по-прежнему будут определять атлантические циклоны, смещающиеся в Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, наиболее сильный 22 сентября, местами дождь, среднесуточная температура воздуха 22-23 сентября в пределах климатической нормы, 24 сентября – на 2-4° выше нормы.

Сегодня, 22 сентября, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.

Штормовое предупреждение

В центральной части побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8-9 метров при юго-западном, западном ветре 30-32 м/с. Сохранится до 3-6 часов 22 сентября.