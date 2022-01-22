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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.22 08:00

По Мурманской области ожидается порывистый ветер, небольшой снег, постепенное повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, активные циклоны, смещающиеся в январе текущего года вблизи Кольского полуострова, вызвали интенсивные снегопады на территории нашего региона. За две декады месяца на большинстве гидрометеорологических станций Мурманской области количество выпавших осадков превысило месячную норму.

В Мурманске за две декады января этого года выпало 43 мм осадков, что составляет 134% месячной нормы. Такие обильные снегопады в первых двух декадах января в Мурманске отмечались в 2020 году (50,1 мм) и 1970 году (43,9 мм).

Ночью 22 января по Мурманской области отмечалась морозная погода, преобладающая температура воздуха -10-15° при прояснениях -20-25°. Днём 22 января, начиная с западных районов области, будет сказываться влияние очередного обширного глубокого циклона с центром в Гренландском море: местами ожидается порывистый ветер, небольшой снег, постепенное повышение температуры воздуха.

23 и 24 января циклон сместится в Баренцево море: по Мурманской ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, мокрый снег, дальнейшее повышение температуры воздуха до -3 +3°.

Сегодня, 22 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, днём юго-западный, южный умеренный, в отдельных районах сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.

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На реках Мурманской области 20 января толщина льда достигала 34-58 см, на озерах - 58-63 см, на водохранилищах равна 31-55 см. Высота снежного покрова на юге области равна 40-60 см, на Терском берегу - 60-80 см, на северо-востоке области - до 100 см.

 

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