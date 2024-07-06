Как сообщает Мурманское УГМС, 6-8 июля погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающийся с центральной части России и с юга Скандинавии в северо-западном, северном направлении. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов - дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +18+23°.

Сегодня, 6 июля, будет облачная с прояснениями погода. Дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +18+23°.