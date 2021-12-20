Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 08:00
По Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, вчера в центральной части России сформируется новый активный обширный циклон, северная часть которого и будет определять погоду нашего региона: ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -14-19°.
20 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха.
Сегодня, 20 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, в отдельных районах изморозь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.
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