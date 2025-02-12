По Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 февраля в Мурманске был перекрыт максимум температуры воздуха этого дня: к 14 часам температура воздуха вчера повысилась до +5,3°С. Предыдущее значение максимальной температуры воздуха этого дня отмечалось 11 февраля 2017 года и составляло +4,3°С.

12-13 февраля южная периферия циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море, продолжит смещаться на район Обской Губы и далее в юго-восточном направлении. Наш регион будет находиться под влиянием западной периферии этого циклона: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха: 12 февраля до 0-5°, 13 февраля до -3-8° при прояснениях до -10-15°. На дорогах местами сильная гололедица.

Сегодня, 12 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица, местами сильная.