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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 08:00

По Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 мая Мурманская область будет находиться под влиянием северо-западной, западной периферии циклона с центром над Республикой Коми, а 17 мая – восточной части антициклона над Норвежским морем. В этот период в наш регион с северным ветром будет поступать холодная воздушная масса с Баренцева моря, что будет способствовать постепенному понижению температуры воздуха.

Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 15-16 мая +6+11°,17 мая +4+9°. В отдельных районах пройдёт дождь.

16 мая - ветер северный, северо-западный умеренный. Без существенных осадков, ночью местами туман. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +7+12°.

17 мая - ветер северо-западный, северный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +4+9°.

Сегодня, 15 мая, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +6+11°.

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На территории Мурманской области продолжается активное развитие весеннего половодья.

На реках центральных и восточных районов отмечаются ледоходы, остаточные забереги, чисто. На реках северных районов увеличиваются промоины, закраины. На горных реках остаточные забереги, чисто.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 18-59 см, на реках Поной, Варзуга, Умба — на 155-180 см.

Толщина льда на озёрах и водохранилищах на 10.05 составляет 34-72 см.

Выход на лед чрезвычайно опасен!

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