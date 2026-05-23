По Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +15+20°.

24-25 мая ожидается формирование циклона в районе Ботнического залива, и смещение его в восточном направлении. В этот период по Мурманской области будет преобладать северо-восточный ветер, 25 мая в отдельных районах с порывами до сильного, временами дождь, наиболее интенсивный на юге области, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 23 мая, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +15+20°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Днём дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха днём +17+19°.

24 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-восточный слабый, днём местами умеренный. Дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, на востоке области местами заморозки до -1°, днём +10+15°.

24 мая в областном центре ожидается ветер северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Ночью небольшой, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью +5+7°, днём +10+12°.