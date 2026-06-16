По Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 июня наш регион будет находиться под влиянием северной периферии циклонической депрессии, расположенной над Восточной Европой. По Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах грозы. Наиболее тёплым будет день 16 июня, когда Кольский полуостров будет находиться в очень тёплой воздушной массе.

В дальнейшем, 17-18 июня, начиная с западных районов, области ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 16 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днём местами грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +15+20°, местами +22+27°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +16+18°.

17 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северный умеренный, местами сильный. Дождь, днем в отдельных районах сильный, грозы. Температура воздуха ночью +7+12°, на востоке области до +15°, днём +11+16°, на востоке местами +18+23°. 18 июня - ветер северо-западный умеренный. Дождь, в отдельных районах сильный, грозы. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +9+14°, на востоке области +15+20°.

17 июня в областном центре ожидается ветер северный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +8+10°, днём +11+13°. 18 июня. - ветер северо-западный умеренный. Ночью сильный, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью +5+7°, днём +9+11°.

Предупреждение

15-16 июня 2026 года на востоке Кольского района, в Терском районе, в районе г. Апатиты и г. Кировск ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5-й региональный класс пожарной опасности.