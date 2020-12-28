Мурманская область. Арктика (16+)28.12.20 08:00
По Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 28 декабря в нашем регионе сохранялась холодная погода. Днём 28 декабря, с приближением восточной периферии обширного атлантического циклона, по Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 28 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснениях -29-34°, днём -7-12°, на востоке области до -17°. Гололедица.
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