По Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 16 февраля, с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море, в нашем регионе ожидается увеличение количества облачности, постепенное усиление ветра и дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 16 февраля, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -25-30°, днём -11-16°, местами -17-22°. Гололедица.
17 февраля - ветер юго-западный умеренный. Местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -18-23°, днем -8-13°. Гололедица.
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
