По Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха, местами пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области, с поворотом ветра к южным румбам и адвекцией тёплой воздушной массы, ожидается постепенное повышение температуры воздуха, местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный 27 июня.

Сегодня, 25 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный слабый, местами умеренный. Температура воздуха днём +10+17°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами слабый дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +11+13°.

26 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-восточный слабый, местами умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью на востоке области +2+7°, на западе области +5+10°, днём +12+17°. 27 июня - ветер юго-западный слабый, местами умеренный. Дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.

26 июня в областном центре ожидается ветер восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5+7°, днём +15+17°. 27 июня - ветер юго-западный умеренный. Ночью небольшой, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью +8+10°, днём +15+17°.