По Мурманской области ожидается постепенное усиление ветра и повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 ноября погоду Кольского полуострова в центральных и восточных районах области определяло поле повышенного атмосферного давления. Отсутствие облачности и холодная воздушная масса, располагающаяся над нашим регионом, способствовали понижению температуры воздуха в отдельных районах до -33,5-34,2°С. Наиболее низкая температура воздуха наблюдалась в районе п.Туманный -34,7°С, что является новым абсолютным минимумом ноября: ранее абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре на ГМС Туманная отмечался в 1983 году и составлял -32,9°С.

Днём 30 ноября с приближением активного циклона с центральной части России ожидается увеличение количества облачности, постепенное усиление ветра и повышение температуры воздуха до -8-16°.

1 и 2 декабря ожидается ветреная со снегом и метелью погода, преобладающая температура воздуха -3-8°, местами до -13°.

Сегодня, 30 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер ночью южный, днём восточный, северо-восточный умеренный, местами сильный, поземок. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -28-33°, в центральных районах местами -35-37°, днём -8-13°, местами -13-18°. Гололедица.