Мурманская область. Арктика (16+)16.05.22 08:00
По Мурманской области ожидается поворот ветра к северным румбам
Как сообщает Мурманское УГМС, 16 мая с Норвежского моря в восточном направлении начнёт смещаться антициклон, который обусловит в нашем регионе поворот ветра к северным румбам. Температура воздуха начнёт понижаться.
Сегодня, 16 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4º, днём +4+9°.
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Последние комментарии
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
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