По Мурманской области ожидается поворот ветра к северным румбам

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 мая с Норвежского моря в восточном направлении начнёт смещаться антициклон, который обусловит в нашем регионе поворот ветра к северным румбам. Температура воздуха начнёт понижаться.

Сегодня, 16 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4º, днём +4+9°.