Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 июня наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха составит ночью +3+8°, днём 7 июня +12+17°, 8 июня +15+20°.

9 июня ожидается смещение циклона с юга Скандинавии на Карелию и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, временами дождь, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 7 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +8+13°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По 9 июня на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается 4 региональный класс пожарной опасности.