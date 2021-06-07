По Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди. 7 июня ожидается повышение температуры воздуха.

Сегодня, 7 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +15+20°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На территории Мурманской области, за исключением прибрежной зоны Баренцева моря, ожидается IV региональный класс пожарной опасности, а на юге Печенгского и Кольского районов, в Терском районе V региональный класс пожарной опасности.