Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и в тёплой воздушной массе. По Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха, местами пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 25 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +18+20°.

Предупреждение

25-28 июля в Кольском МО и в районе Мурманска ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.