Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширной области пониженного атмосферного давления и относительно тёплых воздушных масс. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная, маловетреная погода.

Сегодня, 13 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью слабый, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +1 +6°, днём +8+13°.