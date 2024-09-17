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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 08:00

По Мурманской области ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди

В прошедшие выходные Кольский полуостров находился под влиянием атмосферного фронта, медленно смещавшегося из районов Финляндии в восточном направлении. В этот период на западе и в центральной части Мурманской области прошли дожди, в отдельных районах - сильные.

Наиболее интенсивные отмечались в субботу, 14 сентября. Суточное количество осадков в Мурманске и Ковдоре составило по 28 мм, в районе Падуна 22 мм.

Всего за день 13, сутки 14 и 15 сентября, а так же ночь 16 сентября количество выпавших осадков в столице Заполярья составило 43 мм, или 80% месячной нормы, в районе Верхнетуломского 42 мм, что составляет 84% нормы. Самые значительные дожди прошли в районе Ковдора - 50 мм, это почти 88% месячной нормы.

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с севера Норвежского моря в Баренцево. В этот период ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от +10 до +17°.

Сегодня, 17 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17º.

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