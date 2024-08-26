По Мурманской области ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и прохождение атмосферных фронтов. В этот период ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь.

Сегодня, 26 августа, будет облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, в отдельных районах сильный. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

26 августа на крайнем севере Кольского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение о высокой пожарной опасности.

26 августа в центральной и южной частях Кольского района Мурманской области, на юге Кандалакшского района, в Терском районе, в районе г.г. Кировск и Апатиты ожидается IV региональный класс пожарной опасности.