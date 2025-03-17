Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности циклонической депрессии в Баренцевом море и на севере Европейской части России и холодных Арктических воздушных масс. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная погода, временами снег, на севере области 17 марта порывистый ветер.

Температура воздуха в дневные часы составит от -3 до -9°, ночью столбики термометров будут понижаться до отметок -11-18°.

Сегодня, 17 марта, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -7-12°, днём -3-8°. Гололедица.