По Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности над Европейской частью России. По Мурманской области в этот период сохранится северо-восточный ветер, преимущественно облачная с дождями погода.

Сегодня, 19 сентября, будет облачная погода. Дождь, ночью местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +6+11° в течение суток.

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За период 13-16 сентября наблюдалось повышение уровня на реках, протекающих в северной и центральной части Мурманской области на 2-12 см, вследствие прошедших осадков. Уровни воды на реках южной и восточной частей продолжают понижаться.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 7,5-13,0 °, на горных реках в среднем 5,5°.