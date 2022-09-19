Мурманская область. Арктика (16+)19.09.22 08:00
По Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности над Европейской частью России. По Мурманской области в этот период сохранится северо-восточный ветер, преимущественно облачная с дождями погода.
Сегодня, 19 сентября, будет облачная погода. Дождь, ночью местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +6+11° в течение суток.
* * *
За период 13-16 сентября наблюдалось повышение уровня на реках, протекающих в северной и центральной части Мурманской области на 2-12 см, вследствие прошедших осадков. Уровни воды на реках южной и восточной частей продолжают понижаться.
Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 7,5-13,0 °, на горных реках в среднем 5,5°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
-Скоро в эфире15:00«Путешествия в деталях». Документальный цикл (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому в Мурманской области предлагают зарплату от 100 тысяч рублей?-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, рубль умеренно повышается против доллара и немного теряет к евро-PRO Энергетику (18+)70 работников Кольской атомной станции приняли участие в дивизиональном Дне знаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 и 19 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России запретили создавать микродоли в праве общей собственности на жильё