По Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 апреля погоду Кольского полуострова будет определять обширный циклон в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха в ночные часы составит, в основном, от -1 до +4 градусов, в дневные от +5 до +10 градусов.

21 апреля после прохождения холодного фронта осадки будут наблюдаться преимущественно в виде снега, а дневная температура воздуха по области не превысит +1+6 градусов.

Сегодня, 19 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, в отдельных районах -3-8°, днём +5+10°. Ночью местами гололедица.