Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 августа наш регион будет находиться под влиянием гребня Арктического антициклона. Северным ветром на Кольский полуостров будут выноситься относительно холодные воздушные массы с районов Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха в ночные часы +3+8°, при прояснениях заморозки до -1° в дневные от +10 до +16°.

Сегодня, 22 августа, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +11 +16°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

22 августа на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.