По Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в последние дни лета, 29-31 августа, Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Европой. В этот период характер погоды в нашем регионе будет неустойчив. Если 29 августа ожидается преимущественно облачная с дождями погода, то 30 августа – сухая и тёплая, днём воздух прогреется до +14+19 градусов, а 31 августа вновь дожди и немного похолодает.

Сегодня, 29 августа, облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.