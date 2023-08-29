Мурманская область. Арктика (16+)29.08.23 08:00
По Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, в последние дни лета, 29-31 августа, Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Европой. В этот период характер погоды в нашем регионе будет неустойчив. Если 29 августа ожидается преимущественно облачная с дождями погода, то 30 августа – сухая и тёплая, днём воздух прогреется до +14+19 градусов, а 31 августа вновь дожди и немного похолодает.
Сегодня, 29 августа, облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.
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Последние комментарии
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Спасибо за репортаж, увидели сына!
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