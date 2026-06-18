По Мурманской области ожидается преимущественно прохладная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 июня погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона с центром над Вологодской областью: ожидается преимущественно прохладная с дождями погода.

19 июня циклон постепенно заполнится, осадков станет меньше, но, так как над нашим регионом будет располагаться холодная воздушная масса, температура воздуха по-прежнему будет невысокой.

Днём 20 июня ожидается активизация циклонической деятельности в Норвежском море: с поворотом ветра к южным румбам и адвекцией тёплой воздушной массы, в нашем регионе ожидается повышение температуры воздуха.

Сегодня, 18 июня, по Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Временами дождь. Местами грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +6+11°, на востоке +12+17°.

Сегодня в Мурманске - облачная, днём с прояснениями погода. Временами дождь, ночью сильный. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +6+8° в течение суток.

19 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +9+14°. 20 июня - ветер ночью слабый переменных направлений, днём юго-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +15+20°.

19 июня в областном центре ожидается ветер северный умеренный. Ночью умеренный дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +9+11°. 20 июня - ветер ночью слабый переменных направлений, днём юго-восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +16+18°.

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В конце первой – начале второй декады июня весеннее половодье на территории Мурманской области завершилось.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнего периода на 17-62 см. Уровни воды понижаются с интенсивностью 1-14 см в сутки, в отдельные дни после выпавших осадков отмечалось повышение уровней воды по 1-19 см в сутки.

Температура воды 16 июня на большинстве рек была равна 10-17°C, на горных реках около 6°C, на водохранилищах 7-15°C.