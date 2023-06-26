По Мурманской области ожидается преимущественно северо-восточный ветер, местами пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается. 26 июня в нашем регионе ожидается преимущественно северо-восточный ветер, местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха днём составит: на севере области +12+17°, на юге региона +20+25°.

Сегодня, 26 июня, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь. Днём небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +20+25°, на севере области +12+17°.

* * *

На реках Мурманской области продолжается понижение уровней воды, интенсивностью 1-3 см в сутки. Локальные осадки привели к небольшому повышению уровней воды 21-23 июня на реках Лотта, Ёна и Тумча.

Температура воды на большинстве рек равна 12-17°, на горных реках 5,3-6,5°, на озерах и водохранилищах – 10-17°.