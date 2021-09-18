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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.21 08:00

По Мурманской области ожидается преимущественно сухая, маловетреная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 и 19 сентября антициклон, расположенный в Баренцевом море, будет смещаться непосредственно над Cеверо-Западным регионом России. В этот период ожидается преимущественно сухая, маловетреная погода. Температура воздуха в дневные часы составит от +7 до +12 градусов.

Сегодня, 18 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -3°, днём +6+11°. 

* * * 

На большинстве рек Мурманской области продолжается понижение уровней воды с интенсивностью 1-22 см за сутки.

Температура воды на реках равна 4-7°, на горных реках 2-4°, на водохранилищах 8-10°, что ниже, чем в прошлом году в это время на 1-4 градуса. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 17 сентября в 8 часов мск была 7 градусов°.

 

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