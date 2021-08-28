По Мурманской области ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха в пределах климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 августа погоду Кольского полуострова, в большей степени, будет определять антициклон, расположенный на севере Европы. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха в пределах климатической нормы, в ночные часы местами заморозки. Лишь днём 30 августа, с приближением тёплого фронта, ожидаются дожди и температура воздуха +12+17°.

Сегодня, 28 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, местами заморозки до -3°, днём +11+16°.

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Водность рек уменьшается, уровни воды на реках понижаются с интенсивностью 1-7 см в сутки.

Температура воды на реках и водоёмах медленно понижается. 27 августа температура воды на реках была равна 8-11°, на озёрах и водохранилищах 11-14°, на горных реках 4-5°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 27 августа в 8 часов мск была равна 11°.