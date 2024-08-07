Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, который определял погоду нашего региона достаточно продолжительное время, будет медленно смещаться с районов Баренцева моря в Карское, тем не менее 7-9 августа влияние его на погоду Кольского полуострова сохранится.

В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно сухая, тёплая погода, преобладающая температура воздуха в ночные часы +6+12°, днём +19+25°.

Сегодня, 7 августа, будет малооблачно. Без осадков, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, местами до +12°, днём +20+25°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

7-9 августа в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районах городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори сохранится V региональный класс пожарной опасности.

7-9 августа в Ловозерском, Ковдорском, Кандалакшском и Терском районах ожидается IV региональный класс пожарной опасности.