Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, который определял погоду нашего региона достаточно продолжительное время, будет медленно смещаться с районов Баренцева моря в Карское, тем не менее 9 августа влияние его на погоду Кольского полуострова сохранится.

В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно сухая, тёплая погода.

Сегодня, 9 августа, будет малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, местами +8+13°, днём +20+25°.

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На реках Мурманской области сохраняется летняя межень. Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 2-14 см, на реках Терского побережья и восточных районов выше на 6-40 см.

Температура воды составляет 12-19°С, на горных реках – 5,6-6,5°С.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

9 августа в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районах городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори сохранится V региональный класс пожарной опасности.

9 августа в Ловозерском, Ковдорском, Кандалакшском и Терском районах ожидается IV региональный класс пожарной опасности.