По Мурманской области ожидается преимущественно сухая, тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 3-5 сентября, Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии антициклона, занимающего север европейской части России. В тот период ожидается преимущественно сухая, тёплая погода. Температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +14°, днём от +17 до +24°.

Сегодня, 3 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

3-6 сентября на западе Ловозерского района Мурманской области, в районе городов Мончегорск, Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.