По Мурманской области ожидается приход полярной ночи и облачная с прояснениями погода

2 декабря наступила полярная ночь на широте Мурманска. Она продлится 40 дней - по 10 января включительно. Согласно расчётному времени, первый рассвет можно будет наблюдать 11 января в 12.43 мск, заход - в 13.09 мск.

Двухдневная полярная ночь - с 21 по 22 декабря - будет наблюдаться в южной части Кольского полуострова - в селе Краснощелье Ловозерского района и посёлке Зашеек вблизи города Полярные Зори.

Как сообщает Мурманское УГМС, в первые дни декабря Кольский полуостров по-прежнему будет находиться под влиянием области высокого атмосферного давления – антициклона. По периферии антициклона с южными потоками в наш регион будут поступать относительно тёплые и облачные воздушные массы.

В ближайшие дни преобладающая температура воздуха по Мурманской области составит от -3 до -8 градусов, при прояснениях -9-14 градусов. Местами пройдёт снег.

Сегодня, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -3-8º в течение суток, ночью при прояснениях -10-15°. Гололедица.