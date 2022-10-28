По Мурманской области ожидается прохладная погода с понижением температуры воздуха в ночные часы в отдельных районах до -15 градусов

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на северо-западе Баренцева моря. В эти дни ожидается прохладная погода с понижением температуры воздуха в ночные часы в отдельных районах до -15 градусов, местами небольшой снег. Преобладающая температура воздуха ночью -4-9 градусов, днём от -3 до +2 градусов.

Сегодня, 28 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.