Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 18 мая через территорию Кольского полуострова с районов Финляндии перемещался теплый атмосферный фронт. При обострении фронта по Мурманской области отмечались дожди, в отдельных районах грозы. Ночные грозы на тёплых атмосферных фронтах в тёплое время года обычное атмосферное явление.

19 и 20 мая по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, возможны грозы.

Сегодня, 19 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днём на западе области северный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.