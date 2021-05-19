Мурманская область. Арктика (16+)19.05.21 08:00
По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, возможны грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 18 мая через территорию Кольского полуострова с районов Финляндии перемещался теплый атмосферный фронт. При обострении фронта по Мурманской области отмечались дожди, в отдельных районах грозы. Ночные грозы на тёплых атмосферных фронтах в тёплое время года обычное атмосферное явление.
19 и 20 мая по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, возможны грозы.
Сегодня, 19 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днём на западе области северный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.
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