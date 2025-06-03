Как сообщает Мурманское УГМС, 3-5 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, 3 июня местами порывистый ветер.

4 июня - ветер северо-западный, днём на западе области юго-восточный умеренный. Местами небольшой, ночью на востоке области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°.

5 июня - ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью в отдельных районах небольшой дождь. Днём временами дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +15+20°.

Сегодня, 3 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью +4+9º, на востоке +1+6º, днём +12+17°.