По Мурманской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 сентября наш регион будет находиться под влиянием тёплого сектора циклона, смещающегося с районов Норвежского моря в Баренцево. В этот день на Кольском полуострове сохранится тёплая погода, в дневные часы температура воздуха составит от +16 до +21°.

13-14 сентября по территории Мурманской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. В этот период ожидаются обильные дожди и понижение температуры воздуха до +6+12° в дневные часы.

Сегодня, 12 сентября, облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +7 +12°, днём +16 +21°.