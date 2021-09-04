По Мурманской области ожидается северный ветер, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, в первой декаде сентября погода на Кольском полуострове начнет принимать осенний характер. Основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная на западе Баренцева моря и северо-западе Европейской части России. На Кольском полуострове ожидается пасмурная с дождями и порывистым северо-западным ветром погода, постепенно в наш регион будут поступать холодные арктические воздушные массы.

Сегодня, 4 сентября, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +3+8°.

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Прошедшие дожди обусловили увеличение водности большинства рек. Водность рек в начале сентября составляет 70-180% нормы. Уровни воды на реках повышаются, за прошедшие сутки они повысились на 1-11 см.

Температура воды на реках и водоёмах была равна 8-13°, на горных реках 4-5°.

На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 3 сентября в 8 часов мск была равна 10°.