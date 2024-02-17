По Мурманской области ожидается северо-восточный умеренный ветер, в отдельных районах сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный днём 17 февраля и ночью 18 февраля, сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха днём 17 февраля и в течение суток 18 февраля -2-7°, местами до -12°.

19 февраля циклон сместится на восток Баренцева моря: по Мурманской области местами пройдёт, в основном, небольшой снег, на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха составит -5-10°, при прояснениях -13-18° в течение суток.

Сегодня, 17 февраля, будет облачная, ночью с прояснениями, погода. Снег, днём местами сильный. Ветер ночью южный умеренный, днём северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.