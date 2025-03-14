Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 08:09
По Мурманской области ожидается северо-западный ветер, в отдельных районах сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море, и холодных Арктических воздушных масс. В этот период в нашем регионе ожидается переменная облачность, местами снег, температура воздуха ночью -10-16°, при пояснениях -19-24°, днём -3-10°.
Сегодня, 14 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -19-24°, днём -3-8°. Гололедица.
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