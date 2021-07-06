По Мурманской области ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха +30+32°

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в тёплой воздушной массе: местами пройдут кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +27+32°.

8 июля ожидается влияние циклона с центром на юго-западе Баренцева моря: днём пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и порывистым ветром, преобладающая температура воздуха составит +22+27°.

Сегодня, 6 июля, будет переменная облачность. Днём местами кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +15 +20°, днём +23+28°, на западе и в центральных районах +30+32°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

5-7 июля по Мурманской области и в г. Мурманске ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха +30+32°. По Мурманской области ожидается преобладающий V региональный класс пожарной опасности.