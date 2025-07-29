По Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 июля погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона с центром на юге Карского моря. В нашем регионе местами пройдут дожди, возможны грозы, днём воздух прогреется до +24+29°, местами до +30+33°.

30 июля ожидается смещение атмосферного фронта на север области. На севере области увеличится интенсивность осадков, ветер отвернет к северо-восточному направлению.

В центральных и восточных районах области температура воздуха сохранится высокой: +22+27°, местами +30+33°.

Сегодня, 29 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой, днём на западе умеренный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +14+19°, на востоке +10+15°, днём +24+29°, на юге и в центральных районах области местами +30+33°.

30 июля - ветер на севере области северо-восточный, на юге области юго-западный умеренный. Местами небольшой, на севере области умеренный, в отдельных районах сильный дождь. Местами грозы. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +22+27°, в центральных и южных районах местами +30+33°, на севере области +13+18°.

31 июля - ветер северо-восточный, восточный умеренный. В отдельных районах кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +22+27°, в центральных и южных районах местами +30+33°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

28-30 июля в Терском районе и на юге Кандалакшского района Мурманской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность V региональный класс пожарной опасности.

27-30 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района Мурманской области; 28-30 июля в районе Мурманска ожидается высокая пожарная опасность IV региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение об опасном явлении

29 и 30 июля в дневные часы на юге и в центральных районах Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°.