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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 08:00

По Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июля ожидается смещение атмосферного фронта на север нашей области. На севере региона увеличится интенсивность осадков, ветер отвернёт к северо-восточному направлению.

В центральных и восточных районах области температура воздуха сохранится высокой: +22+27°, местами +30+33°.

Сегодня, 30 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на западе умеренный, на северо-западе области сильный дождь. В отдельных районах грозы. Ветер на севере северо-восточный, на юге южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, местами до +18°, днём +22+27°, на юге и в центральных районах области местами +30+33°, на севере области +13+18°.

31 июля - ветер северо-восточный, восточный умеренный. В отдельных районах кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +22+27°, в центральных и южных районах местами +30+33°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

30 июля в Терском районе и на юге Кандалакшского района Мурманской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности. D Печенгском районе и на западе Кольского района Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

30 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района Мурманской области, в районе Мурманска ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение об опасном явлении

30 июля в дневные часы на юге и в центральных районах Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°.

* * *

На водных объектах Мурманской области продолжается летняя межень.

Уровни воды выше уровней летне-осенней межени на 3-14 см, на реках Поной и Умба на 22-36 см.

Температура воды на реках равна 18-21°, на горных реках 9-10°, на озерах и водохранилищах 14-23°.

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